Москва, , 06:58 — REGNUM Компания, отметившаяся в качестве истца по делам об исключительных правах на фотографии звёзд театра, кино и эстрады, потребовала со СМИ в статусе ФГУП, созданного по указу Владимира Путина, крупную сумму. Иск ООО «Арт продакшн групп» к ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня» московский арбитраж начнёт рассматривать 15 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Иск о взыскании компенсации в размере 23,2 млн рублей был подан 13 сентября 2019 года. Подробности претензий пока неизвестны. Компания-истец была создана указом президента России Владимира Путина в декабре 2013 года.

Напомним, в конце сентября 2019 года суд удовлетворил иск компании к ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». С ответчика взыскали 600 тыс. рублей компенсации за нарушение исключительного права. Основанием стало использование фотографий Владимира Высоцкого и Марины Влади. До этого та же компания выиграла иск к АО «Первый канал». В деле речь шла о сделанных Валерием Плотниковым фотографиях трёх звёзд кино. В этом случае суд снизил сумму иска с 600 тыс. рублей до 68 тыс. рублей.

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