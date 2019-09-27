Москва, , 05:38 — REGNUM О планах осуществить совместные с Россией инвестиции в проекты по Северо-Восточной Азии заявил южнокорейский министр финансов Хон Нам Ги, сообщает Yonhap.

Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, которая состоялась в Москве 26 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 сентября заместитель южнокорейского премьер-министра Хон Нам Ки анонсировал планы подписания в 2020 г. соглашение о зоне сводной торговле с Москвой.

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