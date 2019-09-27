Новосибирск, , 05:33 — REGNUM Военный кассационный суд Новосибирска намерен купить автомобиль за 2,5 млн рублей. Это следует из информации, размещённой на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Источник финансирования — федеральный бюджет. Заказчик — кассационный военный суд.

Деньги пойдут на покупку нового автомобиля «с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3». Он должен быть чёрного цвета с кожаным салоном, подогревом передних сидений, климат‑ и круиз-контролем и аудиосистемой с шестью колонками.

Проведение аукциона запланировано на 10 октября. Срок поставки — до 10 декабря 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года Госдума приняла закон, реформирующий систему судопроизводства. Согласно принятому документу, в Новосибирске появились два новых суда — кассационный военный суд и пятый апелляционный суд. Председателем нового кассационного военного суда Новосибирска стал Александр Красько, который ранее занимал пост председателя Западно-Сибирского окружного военного суда.

Читайте ранее в этом сюжете: Председатель нового новосибирского военного суда вступил в должность