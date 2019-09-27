Нижний Новгород, , 05:10 — REGNUM Нижегородские депутаты на очередной сессии приняли обращение в Минэкономразвития России в связи с отзывом Центральным банком РФ лицензии у АО коммерческий банк «Ассоциация». Авторы обращения, поддержанного большинством голосов, просят о помощи, напоминая, что пока у банка был региональный статус он участвовал в программе льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса и было заключено множество договоров, а крах банка привёл к резкому росту нагрузки на предприятия, так как льготные процентные ставки перестали действовать. Обращение к министру экономического развития Максиму Орешкину поддержали далеко не все депутаты, некоторые назвали его нелегитимным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, банк «Ассоциация», в котором почти 30 акционеров, после многочисленных нарушений банковского законодательства остался без лицензии 29 июля 2019 года. В его «активе» обнаружили финансовую прореху почти на 4 млрд рублей. 19 сентября банк признали банкротом, а по обнаруженным нарушениям было возбуждено уголовное дело, связанное с фальсификацией финансовых документов.

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На очередной сессии депутаты Заксобрания Нижегородской области приняли обращение в Минэкономразвития РФ, прося поддержки для компаний малого и среднего бизнеса, что пострадали от банкротства банка. Далеко не все были согласны с подобным обращением в интересах коммерческого банка.

Депутат Владимир Буланов назвал письмо «нелегитимным», уточнив, что вряд ли выделение федеральных средств частному банку одобрит прокуратура.

«Нам предлагается сегодня проголосовать за нелегитимное обращение к Орешкину», — цитирует депутата издание newsnn.ru.

Ранее стало известно, что, назначенная управляющим банка госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», по итогам тендера в качестве компании, что будет истребовать долги с экс-клиентов, выбрала московского коллектора.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость активов банка на день отзыва лицензии превышала 9,705 млрд рублей при обязательствах на более чем 11,359 млрд рублей. После оценки активов их справедливая стоимость была снижена до 1,124 млрд рублей. Ссудная задолженность на конец июля у банка 9,764 млрд рублей, из которых ссуды юридических и физических лиц — 8,498 млрд рублей, но справедливая стоимость ссудной задолженности составила в итоге 8,068 млрд рублей. По итогам полного финансового обследования банка совокупность реальной стоимости активов — 9 575 897 000 рублей при обязательствах на 11 359 321 000 рублей.