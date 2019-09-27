Седльце, 27 сентября 2019, 03:59 — REGNUM Спасением для Польши назвал Пётр Вожняк, возглавляющий нефтегазову польскую госкомпанию PGNIG, ограничение доступа «Газпрома» к газопроводу Opal, сообщает Biznesalert.pl.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ограничения для «Газпрома» по пользованию мощностей OPAL начали действовать с середины этого месяца. Решение ограничить российскую компанию приняло Федерального сетевое агентство Германии.
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