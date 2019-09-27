Абакан, , 03:25 — REGNUM Депутаты Верховного совета (парламента) Хакасии приняли закон о снижении налоговой ставки при упрощенной системе налогообложения. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском парламенте.

Уточняется, что для налогоплательщиков, определивших в качестве объекта налогообложения «доходы — расходы», налоговая ставка снижается с 15% и 12% до 7,5%. Для определивших в качестве объекта налогообложения «доходы» — с 6% до 4%.

По информации властей Хакасии, снижение налога по «упрощенке» выгодно для привлечения и возвращения малого и среднего предпринимательства в республику.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы получат право отменить налоги на услуги по сдаче жилья.