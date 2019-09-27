Магадан, Магаданская область, , 03:25 — REGNUM В арбитражный суд Магаданской области поступил иск от ООО «Магадан-Энергонефтьпродукты» к министерству строительства и энергетики Колымы о взыскании задолженности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Инициатор иска — депутат городской думы Константин Прусс, он же учредитель и гендиректор «Магадан-Энергонефтьпродукты».

Прусс просит взыскать задолженность в 32 млн 570 тыс. рублей, возникшую из договоров ответственного хранения мазута от 15 марта 2018 и 2 апреля 2018, которые были заключены между ООО и МУП МО «Ольский городской округ» «Ола-Электротеплосеть», а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 706 тыс. 501 рубль. В общей сложности иск на 33 276 501 рублей.

Отметим, Константин Прусс является депутатом с 2005 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года депутат гордумы Магадана Константин Прусс заявлял, что социально ориентированный бюджет столицы Колымы не может обойтись без денежной помощи из бюджета области.