Нижний Новгород, , 02:33 — REGNUM Нижегородское правительство предложило увеличить субсидии для региональных авиаперевозчиков ещё на 33,3 млн рублей. Депутаты одобрили данную инициативу, которая позволит профинансировать в 2019 году четыре новых направления из Нижнего Новгорода: в Санкт-Петербург, Новосибирск, Самару и Екатеринбург, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Средства предоставляются в рамках софинансирования с федеральным центром, который выделит 40% необходимой суммы. Субсидируемые маршруты в 2020—2021 годах обойдутся по 161,1 млн рублей. Помимо вышеперечисленных, к таким относят направления в Казань, Уфу, Пермь, Челябинск, Сочи, Геленджик и Краснодар.

Расходы на вылеты в Пермь, Краснодар и столицу Татарии уже заложены в бюджете области. А региональные бюджеты других регионов поддерживают вылеты из нижегородской столицы в Калугу, Ростов-на-Дону и Калининград.

В Нижегородской области по итогам первого полугодия 2019 года наблюдался рост числа пассажиров, воспользовавшихся услугами региональных перелётов — на 28,6%. Рейсами воспользовались более 97 тыс. пассажиров.

Напомним, в конце августа 2019 года решением Росавиации были отозваны допуски на ряд направлений, в том числе и из Нижнего Новгорода. Так допуска на полёты в турецкий Даламан лишилась авиакомпании «Икар». Всего авиапредприятия остались без 29 допусков.

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