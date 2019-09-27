Казань, , 00:03 — REGNUM По состоянию на 1 июля 2019 года, задолженность потребителей Татарии за электроэнергию составила 335 млн рублей. Об этом стало известно в ходе заседания Совета директоров АО «Татэнергосбыт», сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Годом ранее наблюдался аналогичный уровень задолженности. Вместе с темдоля просроченной задолженности в месячном объеме продаж составила 5,9%, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 0,8%.

«Наиболее «проблемными» потребителями АО «Татэнергосбыт» на сегодняшний день являются подразделения УФСИН (Управления федеральной службы исполнения наказаний) и предприятия Минобороны, финансируемые за счет средств федерального бюджета», — уточнили в правительстве.

Также в число недобросовестных потребителей попали Казанский завод синтетического каучука, «Бавлыводоканал», «Тетюши-Водоканал», «Алексеевскводоканал» и «Осиновские инженерные сети» Зеленодольского муниципального района.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Казанский завод синтетического каучука» — старейшее предприятие России — более месяца назад было признано банкротом.

Проблемы у завода, который, как указано на сайте компании, первым в мире выпустил самый дешёвый каучук, начались девять лет назад, когда на его базе для реализации инвестиционного проекта было создано АО «КЗСК-Силикон». Строить производственные мощности для выпуска метилхлорсиланов и продуктов их переработки начали на заемные средства. ВЭБ, выплатив 3,4 из 7,8 млрд рублей, приостановил транши, не согласившись с ценой проекта. У АО появились долги, и «КЗСК-Силикон» был в итоге обанкрочен. Проблемы затронули и сам завод, который в период слушаний по банкротному делу, инициированному им самим, вошёл в список стратегических предприятий России.

В середине августа 2019 года минпромторг Татарии заявил, что, несмотря на банкротные процедуры, производственные мощности уникального предприятия будут спасать. Отмечалось, что среди вариантов рассматривается и передача имущества в аренду, и поиск стратегического инвестора. Наименование последнего ведомство обнародовало только в конце сентября 2019 года. В итоге стратегическим партнёром станет холдинг «Промышленные технологии», который до этого был потребителем продукции химзавода. Договор, где предусмотрено восстановление деятельности КЗСК, был подписан 20 сентября 2019 года.