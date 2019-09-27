«Причинами оттока капиталов в прошлом и текущем году являются экономические и рыночные мотивы, которые вполне логичны и оправданы. К ним можно отнести, в первую очередь уровень доходности, вложенного капитала в Киргизии и за ее пределами», — сказала доктор экономических наук, профессор, заведующая отделом экономики Института стран СНГ Аза Мигранян ИА REGNUM.

ИА REGNUM: Как вы можете прокомментировать новость о резком росте оттоке капитала из Киргизии?

Бишкек, , 12:51 — REGNUM Это политический, а не экономический вопрос. Если рассматривать движение капитала, то суммарное значение по Киргизии притока и оттока примерно одинаковое. И в динамике по годам были периоды, когда отток был гораздо выше. Разница заключается том, что в текущей ситуации отток обусловлен иными факторами, чем это было в предыдущие годы.

Если говорить о предшествующих периодах, то причинами оттока капиталов из Киргизии были: нестабильная политическая ситуация, высокие коммерческие риски, связанные с сохранением прав собственности. То, что мы говорим о переделе собственности нерыночными методами, свидетельствует о несовершенстве и незащищенности института собственности в Киргизии.

На сегодняшний день в стране действуют иные факторы. Причинами оттока прошлого года и текущего года скорее являются экономические и рыночные мотивы, которые вполне логичны и оправданы.

К ним можно отнести: уровень доходности, вложенного капитала в республике и за ее пределами. Это скорость отдачи от капитала, которая имеет место, и это конечно же возможности реализации проектов и их масштабы.

Для понимания — условно говоря, вкладывая 10 миллионов долларов в Киргизии и вкладывая эту же сумму в России или Казахстане, инвестор получит совершенно разную маржу.

В Киргизии она будет гораздо меньше по уровню и по доходности, по срокам и по окупаемости, а также по масштабам проекта, который нужно будет реализовывать.

Исходя из этих критериев предприниматели ищут сферы вложений там, это выгодно. Как раз сейчас сложилась ситуация когда это выгоднее делать не в Киргизии, а в странах-партнерах по ЕАЭС. И причин этому множество.

ИА REGNUM: Например?

Начиная от условий, которые созданы в республике по развитию взаимной торговли, речь идет о тех же сертификационных лабораториях, и заканчивая масштабами производства, которые могут быть в Киргизии, Казахстане или в России. Тут, конечно, возможности кооперации серьезно отличаются, а, значит, отдача от денег и сроки окупаемости гораздо лучше в Казахстане и России, чем в соседней Киргизии.

Это нормальные конкурентные отношения. То, что принято называть в интеграционном поле конкуренция юрисдикций, когда эти юрисдикции в условиях общего открытого рынка непосредственно соприкасаются создавая для предпринимателей возможность искать более выгодные условия. Это то, о чем говорилось при создании ЕАЭС — это свобода движения капитала, трудовых ресурсов, товаров и услуг.

В данном случае мы сформировали общий рынок, когда движение капитала свободно и оно ищет более выгодные условия. Это совершенно нормальное поведение в рыночной экономике.

ИА REGNUM: Что-то конкретное произошло за последнее время, что могло вызвать такой массовый отток?

Массового оттока как такового нет. Есть нормальное движение свободных средств. Ничего специфического не произошло. Или по крайней мере оно не оказало значимого влияния на финансовые потоки. Это нормально.

Эти потоки характеризуются еще и сезонностью. Сейчас с наступлением сезона сбора урожая эти потоки могут вырасти.

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