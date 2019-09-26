Нью-Йорк, США, , 23:23 — REGNUM Все основные индексы Уолл-стрит, кроме Nasdaq Composite, смогли выйти из «красной зоны», 26 сентября передает агентство Reuters.

На «высокотехнологичном» Nasdaq сказались, в частности, потери Facebook — акции крупнейшей соцсети в мире потеряли 1,8% стоимости.

Индекс Dow Jones находится в минусе на 2,21 пункта (0,01%), на уровне 26 968,50 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,07 пункта, до 2984,94 пункта, индекс Nasdaq упал на 29,16 пункта (0,36%), до 8048,23 пункта.

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