Киров, , 23:10 — REGNUM В настоящее время в Кирове теплоноситель подан в 3 455 жилых домов, что составляет 80,5% жилищного фонда. Об этом стало известно в ходе совещания по вопросам начала отопительного сезона в администрации города.

«В социальных сетях огромное количество жалоб от горожан на низкую температуру в помещениях, звонки и сообщения поступают и в администрацию города. Каждый из нас по себе знает, что такое холодная квартира. Но одно дело, когда холодно здоровому мужику, и совсем другое дело, когда мерзнет маленький ребенок, или кормящая мама, или пожилой человек. 28 сентября во всех без исключения жилых домах должно быть тепло, более приоритетных задач на сегодня нет», — сказал глава администрации Илья Шульгин.

Он отметил, что несмотря на распоряжения о пуске тепла в выходные поэтапно, включения начались массово и одновременно в понедельник — 24 сентября. В результате был нарушен гидравлический режим, и батареи во многих домах оставались холодными, хотя ресурс был подан.

В настоящее время тепло поступает во все городские сети, а аварийные ситуации ликвидируются в течение суток.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон стартовал в городе 19 сентября. Для удобства жителей разработали карту подачи теплоносителя. На карте город поделен на квадраты, для каждого из которых указан день, когда будет подано тепло. В графике подключения теплоносителя максимальный интервал от начала отопительного сезона составляет 10 дней.