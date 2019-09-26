Саранск, , 22:55 — REGNUM Основные должники за тепло и горячую воду в Саранске — жилищно-коммунальные и бюджетные организации. Общая сумма задолженности всех категорий потребителей составляет на старте отопительного сезона 900 млн рублей.

Из этих средств 79 млн рублей — долги муниципальных учреждений, 520 млн рублей — совокупная сумма задолженности городских управляющих компаний.

В число должников попали, в частности, Республиканская клиническая больница №4, казенное учреждение Саранска «Городская недвижимость», управление по эксплуатации административных зданий, Государственный архив, школа-интернат, Музей Эрьзи, Электромеханический колледж и техникум энергетики, техникум сферы услуг и промышленности, а также промышленно-экономический колледж.

«Неплатежи ставят под угрозу подготовку коммунальной инфраструктуры территории к зимним нагрузкам», — отметил глава мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер. Он попросил взять на контроль ситуацию с неплатежами главу Саранска Петра Тултаева.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Саранске стартовал 24 сентября. Тепло на городские объекты планировали подавать поэтапно: 24 — на объекты социальной сферы, а также дома в юго-западной части Саранска, 25 сентября — в северо-восточной части города, 26 сентября — в центральной части Саранска, 27 сентября — в северо-западной части столицы Мордовии.