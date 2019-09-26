Лондон, , 22:35 — REGNUM Мировые цены на нефть немного выросли в ход торгов четверга, 26 сентября передает агентство Reuters.

Нефть «эталонной» марки Brent подорожала на 35 центов (0,6%), до $62,74 за баррель, Ранее в ходе торгов марка находилась в «красной зоне», причем снижение продолжалось третий день подряд.

Нефть WTI, впрочем, завершает торги в небольшом минусе, на отметке $56,41 за баррель. Падение марки за день торгов составило восемь центов.

Читайте также: Нефть дешевеет третий день подряд