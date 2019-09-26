В столице Узбекистана Ташкенте открылась Неделя информационно-коммуникационных технологий, активное участие в которой с прицелом на реализацию ряда важных проектов принимает китайский IT-гигант Huawei, сообщает 26 сентября Синьхуа со ссылкой на заявление исполнительного директора компании Huawei-Евразия Дмитрия Полпуденко.
Ташкент, 26 сентября 2019, 22:30 — REGNUM Сотрудник компании, в частности, обратил внимание на предстоящее участие в модернизации информационно-коммуникационной инфраструктуры республики с помощью китайских сетевых технологий 5G. По его словам, Huawei применяет инновационные технологии в разных отраслях и имеет практически неограниченный потенциал их коммерческого применения. «Главная цель развертывания сетей 5G, — считает Полпуденко, — повышение качества обслуживания клиентов и расширение возможностей цифровой трансформации промышленности Узбекистана».