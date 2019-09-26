Москва, , 23:06 — REGNUM По итогам августа 2019 года потребительский спрос в России по-прежнему остаётся сдержанным. Такие данные приведены в специальном докладе Центрального банка (ЦБ) России.

Объемы розничных продаж в России пока не падают, однако их прирост остаётся на низком уровне и продолжает уменьшаться. Так, в августе 2019 года замедление годового темпа прироста оборота розничной торговли дошло до 0,8%. Это стало минимальным значением с сентября 2017 года.

Хуже всего дела обстоят с динамикой продаж продуктов, которые сократились по сравнению с предыдущем месяцем. Примечательно, что производство продовольственных товаров в августе 2019 года выросло, что сказалось в большей степени не на внутрироссийском рынке, а на объёмах экспорта, которые увеличились.

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