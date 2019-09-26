Вашингтон, , 21:51 — REGNUM Сенат США одобрил проект временного бюджета для финансирования работы федерального правительства до 21 ноября. В ходе голосования проект поддержали 82 сенатора, 15 выступили против.

На минувшей неделе аналогичная резолюция была принята палатой представителей Конгресса. Теперь документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

Принятие временного бюджета делает возможным продолжение работы правительства по завершении 2019 финансового года, то есть после 30 сентября. В случае если документ не будет принят, США может грозить новый «шатдаун», подобный тому, что имел место год назад.

Напомним, в конце 2018 года работа правительства и государственных ведомств в США оказалась парализована более чем на месяц из-за разногласий в Конгрессе по вопросу о выделении средств в бюджете на строительства стены вдоль границы с Мексикой.