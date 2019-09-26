Бишкек, , 21:39 — REGNUM В столице Киргизии работают 97 школ, рассчитанных на 76,9 тысячи учеников, но учатся в них более 165,4 тысячи детей. Об этом на встрече с педагогами и родителями сообщила глава управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова, передает Kaktus.media.

Также представитель муниципалитета отметила, что 60% столичных общеобразовательных заведений были построены более полувека назад, а потому сейчас в них необходимо провести капитальный ремонт.

По ее словам, из-за роста численности жителей Бишкека в городе ощущается серьезная нехватка школ, а уже имеющиеся учебные заведения переполнены в два раза.

«Мы стараемся решить проблему нехватки школ путем пристроек к учебным корпусам», — подытожила вице-мэр Татьяна Кузнецова.

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