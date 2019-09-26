Самара, , 21:31 — REGNUM В Самаре теплоноситель подается в 85% социальных и медицинских учреждений города с круглосуточным режимом пребывания. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Батарея Josh Wedin

Ситуация в четырех социальных учреждениях, которые еще не получили тепло, поставлена на особый контроль.

В настоящее время уже отапливается 58% медицинских учреждений, 63,9% школ, 66,1% детских садов, 17 вузов, 9 сузов, 17 учреждений дополнительного образования, 16 учреждений культуры, 12 учреждений спорта, 9 учреждений опеки, попечительства и социальной поддержки.

Также батареи прогрелись в 311 многоквартирных домах.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 сентября отопительный сезон начался в 47 регионах России. В целом к подаче теплоносителя на объекты до настоящего момента жилищный фонд подготовлен на 90%, котельные — на 89%, тепловые и электрические сети — на 92%, водопроводные — на 88%.