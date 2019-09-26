Душанбе, , 21:25 — REGNUM Объём внешней торговли Таджикистана за январь-август 2019 года составил 2 млрд 826,1 млн долл., сообщили в агентстве по статистике при президенте Таджикистана.

При этом из страны экспортировано товаров лишь на 700 млн долларов, а сумма за товары, импортированные в страну из-за рубежа, составила 2,2 млрд долларов. То есть в страну было ввезено товаров на сумму в три раза превышающую сумму экспорта.

Таким образом торговый баланс Таджикистана сложился отрицательным и составил 1 млрд 425,7 млн долл.

Отметим, что Таджикистан ведёт торговлю со 102 странами мира. Однако основным торговым партнёром страны остаётся Россия — 655 млн долл. Далее следуют Казахстан — сумма двустороннего товарооборота между странами составила 559,3 млн долл., Китай — 405 млн долл., Турция — 246 млн долл., Узбекистан — 231,8 млн долл.

Напомним, что, по данным статистического агентства Таджикистана, в течение последних нескольких лет внешнеторговый баланс страны остаётся отрицательным и самым низким в сравнении с другими странами СНГ.