Душанбе, , 21:24 — REGNUM Промышленные предприятия Таджикистана за январь-август 2019 года произвели продукции на сумму 16 млрд 272,1 млн сомони или свыше 1,6 млрд долл., что превышает показатель 2018 года за аналогичный период времени на 13,3% или на 2 млрд 158,7 млн сомони в сопоставимых ценах.

По информации министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, подобный рост объёма промышленной продукции вызван, прежде всего, значительным его приростом в таких сферах как добыча энергетических и неэнергетических материалов, производство пищевых продуктов, обработка древесины, а также на текстильном и швейном производстве.

Объём выпуска продукции обрабатывающей промышленности составил более 8,7 млрд сомони (897,7 млн долл.), добывающей — более 3 млрд сомони (309,5 млн долл.), а производство и распределение электроэнергии, газа и пара — более 4,3 млрд сомони (443,7 млн долл.).

Как сообщалось ранее, большая часть произведенной в Таджикистане продукции в промышленной сфере приходится на Согдийскую область — 48,3% и Хатлонскую область — 30,5% от общего объема промпроизводства страны за январь-июль 2019 года.