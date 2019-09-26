Бишкек, , 21:23 — REGNUM Канадская горнорудная компания Centerra Gold Inc, разрабатывающая крупнейший в киргизстанский золотой рудник «Кумтор», заключила с правительством новое стратегическое соглашение, предусматривающее выплату Киргизии дополнительных отчислений. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе правительственного совещания.

По словам главы кабинета министров, часть из этих немалых денег будет поступать в Фонд развития социального партнерства по развитию регионов и в Общественный фонд развития природы.

Читайте также: Власти Киргизии надеются, что «Кумтор» проработает хотя бы до 2032 года

Абылгазиев подчеркнул, что теперь госорганам нужно проработать механизмы использования поступающих от канадского инвестора денежных средств в интересах защиты природы и развития экономики Киргизии.

«Исключительно важно, чтобы денежные средства, выделяемые двум общественным фондам, использовались строго в рамках утвержденных целевых направлений. Правительство и общественность будут обеспечивать должный контроль за этим процессом», — подытожил высокопоставленный чиновник.

Читайте также: «Золоторудные компании Киргизии»: в 2018 году больше всех выплатил «Кумтор»