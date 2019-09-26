Нижний Новгород, , 21:08 — REGNUM Подготовка к отопительному сезону и его прохождение в регионах Приволжского федерального округа на постоянном контроле аппарата полномочного представителя президента в ПФО. Об этом заявил заместитель полпреда Алексей Кузьмицкий.

«Органы власти всех уровней и коммунальные службы должны обеспечить бесперебойную работу, чтобы в детских садах, школах, больницах, в жилых домах было отопление, тепло. Это одна из ключевых задач в осенне-зимний период», — передает слова Кузьмицкого пресс-служба полпредства.

Он отметил, что темпы подготовки к отопительному сезону соответствуют показателям прошлого года, в настоящее время эти мероприятия находятся на завершающей стадии.

«В срок до 15 ноября все муниципальные образования должны получить паспорта готовности. До этого времени регионы должны устранить недостатки, выявленные контрольно-надзорными органами», — подчеркнул заместитель полномочного представителя.

Также Кузьмицкий сказал, что система взаимодействия органов власти и коммунальных предприятий должна быть четко выстроена для оперативного устранения аварийных ситуаций. Он отметил важность вопросов ликвидации задолженности предприятий ЖКХ за потребленные ресурсы и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон стартовал практически во всех регионах Поволжья. Прокуратура Саратовской области выявила факты, которые подтверждают частичную неготовность Саратова к подаче теплоносителя. Выявлено четыре повреждения на тепломагистралях, около 24 — на сетях горячего водоснабжения и теплоснабжения.