В юго-восточной части Китая, в провинции Фуцзянь завершено сооружение основной части самого длинного в мире автомобильно-железнодорожного моста, соединяющего материковую часть провинции с группой близлежащих островов, сообщает 26 сентября Синьхуа.

Пекин, , 21:00 — REGNUM Протяженность моста — более 16,3 км. Его сооружение позволит сократить время в пути от административного центра провинции Фучжоу на крупнейший из островов Пинтань с двух часов до получаса. В настоящее время на этом острове создана пилотная зона, целью которой является активизация торговых, культурных и гуманитарных обменов с Тайванем, который расположен напротив провинции Фуцзянь.

Особое внимание отводится тому, что мост построен в одной из наиболее опасных морских акваторий, где часто случаются штормы и дуют сильные ветра. Поэтому его успешное сооружение считается профессиональным триумфом китайских мостостроителей.