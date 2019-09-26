Во время выступления на пленарном заседании Глобального бизнес-форума Bloomberg-2019, генеральный директор крупного американского финансового холдинга JP Morgan Chase & Co Джеймс Даймон обратил внимание аудитории на то, что у США и Китая имеются общие интересы во многих сферах. К ним бизнесмен отнес поддержание экономического роста, сохранение мира и стабильности, глобальное нераспространение ядерного оружия, борьбу с терроризмом и защиту окружающей среды, сообщает 26 сентября Синьхуа.

Вашингтон, , 20:56 — REGNUM По мнению Дж. Даймона, торговые трения между США и КНР нужно разрешить любыми методами, которые могут быть разными.

Глобальный бизнес-форум Bloomberg проходит ежегодно; к участию в нем приглашаются главы правительства и генеральные директоры крупных компаний. Темой обсуждения на нынешнем заседании является «Восстановление глобальной стабильности».