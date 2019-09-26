Саратов, , 20:47 — REGNUM Отопительный сезон в Саратове стартовал 25 сентября. Прокуратура Саратовской области в ходе проверки готовности города к подаче теплоносителя выявила ряд нарушений, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Петр Данилов © Красная Весна

Так, на момент начала отопительного сезона на 4 участках тепломагистралей саратовский филиал ПАО «Т Плюс» работы еще не завершил. На сетях тепло‑ и горячего водоснабжения нашли 24 повреждения. Накануне горячей воды не было на 419 объектах.

В Волжском районе к отопительному сезону не готовы три дома, в Заводском районе — 25 домов, в Ленинском и Октябрьском районах — объекты с печным отоплением, а во Фрунзенском районе — один социальный объект. Также выявлены нарушения обеспечения должного температурного режима во время образовательного процесса в детских садах.

Главе Саратова и директору теплоснабжающей организации внесены представления об устранении нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон на этой неделе стартовал во всех регионах Приволжского федерального округа. В основном теплоноситель в дома Поволжья начали подавать 23 сентября, в социальные объекты тепло начало поступать еще на прошлой неделе.