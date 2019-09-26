Чебоксары, , 20:19 — REGNUM В настоящее время в Чувашии ведется работа по согласованию границ с Марий Эл и Татарией. Об этом ИА REGNUM сообщили в минстрое республики.

Также правительство региона одобрило проект закона «Об утверждении заключения Соглашения об установлении границы между Чувашской Республикой и Ульяновской областью», который подготовлен в рамках ранее подписанного главами регионов, Михаилом Игнатьевым и Сергеем Морозовым, соглашения.

В ведомстве отметили, что к фактическим изменениям границ и площади Чувашии эти мероприятия не приведут.

ИА REGNUM напоминает, Чувашия граничит с пятью регионами — Марий Эл, Мордовией, Татарией, а также Нижегородской и Ульяновской областями.

Границы с Мордовией и Нижегородской областью уточнили еще в 2017 году, в прошлом году — с Ульяновской областью.

Указанные мероприятия повысит эффективность процедур предоставления земельных участков государственной или муниципальной собственности, а также облегчит процесс их постановки на кадастровый учет. Границы всех субъектов РФ должны быть поставлены на кадастровый учет до 2021 года.