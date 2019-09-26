Воронеж, , 19:40 — REGNUM В Воронеже стартовал отопительный сезон для объектов социальной сферы, с 26 сентября тепло начали подавать в детские сады, школы, больницы, сообщает ИА REGNUM.

Conal Gallagher

По информации мэрии Воронежа на 18:00, батареи потеплели в 139 из 202 детских садов (68,8%), 92 из 149 учебных учреждений (61,7%), 90 из 149 медучреждений (60,4%) Всего из 500 объектов тепло пущено в 321, что составляет 64,2%.

«Уже сегодня мы видим незначительное потепление, но соцобъекты в любом случае должны быть подключены в самые сжатые сроки», — подчеркнул мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, о резком похолодании в Воронежской области МЧС и синоптики предупредили неделей ранее. О планах по пуску тепла мэрия объявила 23 сентября, но лишь с 26 сентября и только на объекты соцсферы. Между тем, уже к выходным, по прогнозу, в регион придет значительное потепление, а в начале октября температура может подняться до +20 градусов.