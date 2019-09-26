Нижний Новгород, , 19:36 — REGNUM Глава Верхне-Волжского бассейнового водного управления Александр Баринов выступил с докладом в ходе научной конференции, которая состоялась в Нижнем Новгороде. В частности, руководитель управления говорил о строительстве низконапорного гидроузла, которое пока даже не является завершенным проектом, а также о многолетней нерешенной проблеме подъема воды в Чебоксарском водохранилище до проектной 68-й отметки.

По словам Баринова, оба вопроса в настоящее время до конца не изучены и, соответственно, не решены. Однако по его мнению, строительство низконапорного гидроузла кардинально не решит вопрос регулирования работы всего каскада водохранилищ на Волге, сообщает «МК-Нижний Новгород».

"Ситуация последних маловодных лет показывает, что ресурс водообеспечения населения и экономики бассейна Волги, поддержания экологии ее дельты только путем регулирования имеющихся мощностей Волжско-Камского каскада без увеличения аккумулирующих объемов, исчерпан», — считает Баринов.

Он уточнил, что долгие годы эксплуатации Чебоксарского водохранилища на непроектной отметке 63 привели к негативным последствиям для Нижегородской области и Чувашии. Из-за просадки русла в результате размывов дна увеличился риск сесть на мель в нижнем бьефе Горьковского гидроузла. Грузовые суда простаивают часами в ожидании пропусков, регулируемых согласованным с Росморречфлотом графиком. Из-за непроектной отметки происходит заболачивание ряда территорий, где невозможно обводнение для нужд сельского и рыбного хозяйства. Решить эти проблемы можно путем подъема воды в водохранилище, но возникает другая проблема — необходимость устройства дамб обвалования для защиты от затоплений участков в Марий Эл и Нижегородской области.

В то же время использование непроектной отметки делает непривлекательными для туристического водного транспорта береговые линии Нижнего Новгорода и Чебоксар, поскольку они рассчитаны на 68-ю отметку. Кроме того, незаконное освоение территорий на отчужденных — под ложе водохранилища — землях сегодня создало другие проблемы: затруднительно стало возвращение переселенных жителей в свои старые дома, расположенные в зоне водохранилища при НПУ 68, и строительство новых жилых домов.

При этом Баринов сказал, что строительство низконапорного гидроузла может решить лишь одну проблему — речного транспорта.

«Влияние вновь создаваемого водохранилища на регулирование всего каскада водохранилищ Волги требует проработки в проектной документации с учетом общественных слушаний и рекомендаций Научного совета РАН», — уверен глава управления.

Баринов считает необходимым определить федеральное ведомство, которое будет нести ответственность за комплексное решение проблем и завершение достройки, а также обустройство Волжско-Камского каскада. Также он подчеркнул острую необходимость проработать вопросы организации проектирования, проведения экспертизы, принятия решений о строительстве, назначения заказчиков, организации строительства и приемки в эксплуатацию ложа водохранилища. Причем эти вопросы требуют решения вне зависимости об отметке Чебоксарского водохранилища.

Как сообщало ИА REGNUM, Чебоксарское водохранилище расположено на территории трех субъектов России — Нижегородской области, Чувашии и Марий Эл. Чебоксарская ГЭС была объявлена в 1967 году всесоюзной ударной стройкой, а пуск первого гидроагрегата водохранилища состоялся на пониженной отметке — 63 метра. Согласно проекту, работы по подъему водохранилища до проектных 68 метров должны были быть завершены в 1987 году. Чувашия вместе с энергетиками выступает за подъем уровня воды до проектной отметки, ссылаясь на обмеление реки, узкий транспортный коридор и угрозу экологической катастрофы. Марий Эл и Нижегородская область против повышения из-за затопления территорий. Противостояние продолжается не менее десятка лет.

В 2015 году президент России Владимир Путин дал поручение подготовить план-график мероприятий по обустройству Чебоксарского водохранилища на существующей отметке 63 метра. Однако в августе 2016 года вопрос о подъеме воды в Чебоксарском водохранилище вновь оказался на повестке дня в связи с расширением ГЭС и продолжает беспокоить участников проблемы до сих пор.

В октябре 2018 года стало известно, что обсуждается проект строительства низконапорного гидроузла на Волге. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, это «единственный вариант возобновления судоходства Волге на отрезке Городец — Нижний Новгород».

Нижегородские власти заявляли, что строительство низконапорного гидроузла планируется начать «уже в 2019 году» в рамках федеральной адресной программы «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)». Названа предварительная стоимость — более 40 млрд рублей.

Уточнялось также, что в рамках подготовки проекта низконапорной плотины по поручению губернатора будет выверен список мероприятий, которые «предотвратят негативное влияние от строительства гидроузла на экологию и хозяйственную деятельность на расположенных рядом территориях».

При этом проект вызывает неоднозначную реакцию как в обществе, так и в некоторых ответственных ведомствах.