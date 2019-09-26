Москва, 26 сентября 2019, 19:07 — REGNUM Система закупок в условиях перехода к цифровой экономике тоже должна быть модернизирована. В частности, должна быть учтена амортизация иностранного ПО, а также заказчикам рекомендовано установить авансовый платеж в размере не менее 20% от суммы контракта.
Об этом рассказал председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Совета.
Кроме того, вице-спикер Совета Федерации отметил, что для обеспечения гарантий исполнения заказов как для промышленных компаний-заказчиков, так и для IT-разработчиков-поставщиков, необходимо предусмотреть авансирование закупки до начала выполнения обязательств по контракту.
Напомним, заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ на тему «Цифровая промышленность» прошло на площадке госкорпорации «Росатом» в Москве в четверг, 26 сентября.
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