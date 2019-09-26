Москва, , 19:07 — REGNUM Система закупок в условиях перехода к цифровой экономике тоже должна быть модернизирована. В частности, должна быть учтена амортизация иностранного ПО, а также заказчикам рекомендовано установить авансовый платеж в размере не менее 20% от суммы контракта.

Об этом рассказал председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Совета.

«Цифровизация — не только способ оптимизации издержек и повышения качества продукции, но условие глобальной конкурентоспособности наших предприятий и реализации их экспортного потенциала. Так, для стимулирования роста производства отечественных компаний программного обеспечения необходимо предусмотреть возможность ускоренной амортизации зарубежных цифровых продуктов при их замене на российские аналоги. При этом важно, чтобы это не создало лишние издержки для промышленных предприятий, решивших перейти на российское ПО», — сказал Андрей Турчак.

Кроме того, вице-спикер Совета Федерации отметил, что для обеспечения гарантий исполнения заказов как для промышленных компаний-заказчиков, так и для IT-разработчиков-поставщиков, необходимо предусмотреть авансирование закупки до начала выполнения обязательств по контракту.

«Авансирование закупок цифровых решений даст реальную возможность компаниям-заказчикам установить прозрачные и понятные отношения с поставщиком, начать процесс реализации заказа уже на начальном этапе заключения контракта, предотвращая риски неисполнения заказа. Поэтому мы считаем необходимым устанавливать авансовый платеж размером не менее 20% от суммы контракта при осуществлении государственных закупок промышленной продукции, программных и аппаратных решений для информационной инфраструктуры», — заключил Андрей Турчак.

Напомним, заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ на тему «Цифровая промышленность» прошло на площадке госкорпорации «Росатом» в Москве в четверг, 26 сентября.

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