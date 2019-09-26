Ереван, 26 сентября 2019, 18:58 — REGNUM Согласно принятому сегодня, 26 сентября, решению, правительство Армении выделит ГНКО «Армлес» Лесного комитета Министерства охраны природы 43 млн 992 тыс. драмов с целью повышения заработной платы 99 лесничих и старших лесничих и 512 лесников 19 лесных хозяйств. Сумма будет выделена из резервного фонда правительства.
Как сообщает пресс-служба правительства Армении, зарплаты с 1 октября 2019 года повысятся на более чем 20 тыс. драмов ($42). Сегодня средняя заработная плата лесничих составляет 90 тыс. драмов, а лесников — 75 тыс. драмов.
Правительство также приняло решение о повышении зарплат спасателей. В частности, правительство внесло изменения в решение «Об установлении размеров и порядка выплаты надбавок, обусловленных особенностями службы в Вооруженных силах, органах национальной безопасности, полиции, уголовно-исполнительных и спасательных службах».
Министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян отметил, что изменение обусловлено необходимостью создания правовых основ для выплаты надбавок спасателям. По его словам, случаи предоставления надбавок в спасательной службе установлены только для спасательных отрядов на территории атомной станции для специальной службы, в то время как в случае других спасательных, аварийно-спасательных, неотложных аварийно-восстановительных и пожаротушительных работ доплаты не предусмотрены, и в настоящее время зарплата служащих младшего состава спасателей, выполняющих службу в особых условиях, составляет 85−90 тысяч драмов, что не соответствует выполняемой ими работе.
По словам министра, зарплата сотрудников младшего состава с этим изменением составит 130 тысяч драмов.
До этого новое правительство Армении уже решило повысить пенсии с 1 января 2020 года, также повысились зарплаты военнослужащих, учителей, медработников, работников детских садов. Обсуждается также повышение минимальной заработной платы.