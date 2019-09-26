Мурманск, , 18:44 — REGNUM Спрос на покупку земельных участков вырос в нескольких арктических регионах. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного порталом недвижимости Domofond.ru

Андрей Яковлев. Чай пьют (Чукотка). 1965

На первом месте по темпам роста востребованности участков оказался Чукотский АО. Здесь доля спроса на землю за год выросла с 5% до 34,4%. На втором месте по доли спроса закрепился Ненецкий АО, в котором спрос на землю вырос с 37,7 до 55,3%.

Мурманская область заняла четвертое после Сахалина место в списке регионов с максимальны ростом доли спроса на земельные участки. Доля спроса на покупку земли выросла в Заполярье на 8,4% и составила 34%.

Изменение доли спроса на землю на рынке загородной недвижимости в Архангельской области было незначительным — плюс 0,4 пункта.

Добавим, по данным исследования, спрос на покупку земельных участков был зафиксирован в 73 российских регионах.