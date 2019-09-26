Москва, , 18:37 — REGNUM Роскомнадзор в ходе плановых проверок деятельности компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei выявил нарушения российского законодательства о персональных данных. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, проверки показали, что представительства всех трёх компаний локализовали базы с персональными данными российских граждан на территории России и в целом «стремятся соблюдать требования российского законодательства о персональных данных».

Вместе с тем в отдельных случаях сотрудниками Роскомнадзора были выявлены нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных, а также «факты использования согласий граждан, не соответствующих установленным требованиям», уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что компаниям были выданы предписания об устранении выявленных нарушений.