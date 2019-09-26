Москва, , 18:37 — REGNUM Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предлагает Правительству освободить российских производителей цифрового оборудования от уплаты НДС, а также включить их в перечень организаций, в отношении которых применяются пониженные тарифы страховых взносов. Об этом по итогам заседания Совета заявил его председатель, вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Выступление Андрея Турчака на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Er.ru

«Для уверенного роста на внутреннем и внешнем рынках отечественных производителей телекоммуникационного, компьютерного и серверного оборудования, а также систем хранения данных, необходима государственная поддержка и снижение налоговой нагрузки на бизнес. У нас есть реестр российской радиоэлектронной аппаратуры Минпромторга. Предлагаю распространить льготы разработчиков ПО на компании из этого перечня. В том числе особые условия при уплате НДС и страховых взносов. Эта мера позволит крупным российским IT-компаниям укрепиться на рынке и усилить конкуренцию зарубежным производителям, а для небольших компаний-стартапов создаст благоприятные условия для входа на рынок», — заявил Андрей Турчак.

Вице-спикер Совета Федерации напомнил, что национальным проектом «Цифровая экономика Российской Федерации» поставлена задача увеличения доли отечественного программного обеспечения на российском рынке, для этого необходим комплекс мер экономической поддержки компаний, продукция которых имеет статус телекоммуникационного, компьютерного и серверного оборудования российского происхождения.

Также Андрей Турчак отметил, что еще одной важной мерой станет установление пониженного тарифа страховых взносов для российских компаний-производителей цифрового оборудования.

«Включение таких компаний в перечень организаций, в отношении которых применяются пониженные тарифы страховых взносов, станет еще одной налоговой льготой для бизнеса. В дальнейшем это поспособствует созданию новых рабочие места и поспособствует привлечению в российские высокотехнологичные компании лучших высококвалифицированных кадров», — добавил он.

По словам Андрей Турчака, в первую очередь поддержка направлена на те компании, которые будут производить и разрабатывать решения для цифровой экономики в той нише, где сейчас низкий уровень или отсутствие ИТ-продуктов решений.

Напомним, заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ на тему «Цифровая промышленность» прошло в четверг, 26 сентября в Москве, на площадке госкорпорации «Росатом». Участники заседания обсудили доработку единой информационной системы в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, меры налогового стимулирования для производителей российского телекоммуникационного, компьютерного и серверного оборудования, а также систем хранения данных. Кроме того, один из ключевых вопросов повестки — синхронизация комплекса федеральных мер поддержки высокотехнологичных предприятий, разработчиков и производителей программных и аппаратных решений для цифровизации промышленности и информационной инфраструктуры.

В заседании приняли участие представители «Росатома», министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, министерства промышленности и торговли, министерства экономического развития, АО «Трансмашхолдинг», ООО «Цифра» и другие.