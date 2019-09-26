Москва, 26 сентября 2019, 18:37 — REGNUM Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предлагает Правительству освободить российских производителей цифрового оборудования от уплаты НДС, а также включить их в перечень организаций, в отношении которых применяются пониженные тарифы страховых взносов. Об этом по итогам заседания Совета заявил его председатель, вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
Вице-спикер Совета Федерации напомнил, что национальным проектом «Цифровая экономика Российской Федерации» поставлена задача увеличения доли отечественного программного обеспечения на российском рынке, для этого необходим комплекс мер экономической поддержки компаний, продукция которых имеет статус телекоммуникационного, компьютерного и серверного оборудования российского происхождения.
Также Андрей Турчак отметил, что еще одной важной мерой станет установление пониженного тарифа страховых взносов для российских компаний-производителей цифрового оборудования.
По словам Андрей Турчака, в первую очередь поддержка направлена на те компании, которые будут производить и разрабатывать решения для цифровой экономики в той нише, где сейчас низкий уровень или отсутствие ИТ-продуктов решений.
Напомним, заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ на тему «Цифровая промышленность» прошло в четверг, 26 сентября в Москве, на площадке госкорпорации «Росатом». Участники заседания обсудили доработку единой информационной системы в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, меры налогового стимулирования для производителей российского телекоммуникационного, компьютерного и серверного оборудования, а также систем хранения данных. Кроме того, один из ключевых вопросов повестки — синхронизация комплекса федеральных мер поддержки высокотехнологичных предприятий, разработчиков и производителей программных и аппаратных решений для цифровизации промышленности и информационной инфраструктуры.
В заседании приняли участие представители «Росатома», министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, министерства промышленности и торговли, министерства экономического развития, АО «Трансмашхолдинг», ООО «Цифра» и другие.