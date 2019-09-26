Чебоксары, , 18:27 — REGNUM Индивидуальный предприниматель в Чувашии стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев подряд»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По версии следствия, зарплата не выплачивалась в полном объеме с декабря 2018 года по сентябрь 2019 года отношении троих работников на общую сумму 130 тыс. рублей. При этом возможности выплат у предпринимателя имелись. Работники в апреле-мае уволились.

До настоящего момента погашена задолженность в размере 66 тыс. рублей перед одним из сотрудников, для выплаты оставшейся части предпринимаются все необходимые действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии задолженность по зарплате по состоянию на 1 сентября составляет 103,4 млн рублей перед 2227 работниками в 28 организациях. Самые большие долги сложились в ГУП «Чувашавтотранс», и на 17 сентября 2019 года они составляют 39,8 млн рублей перед 707 работниками. В текущем году задолженность погашена перед 4719 работниками в сумме 142 млн рублей.