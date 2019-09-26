Вязники, Владимирская область, , 18:13 — REGNUM Во Владимирской области все жилые дома и социальные объекты в городе Вязники подключат к отоплению до 1 октября. Об этом глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин заявил на экстренном совещании, которое губернатор Владимир Сипягин провёл после коллективного обращения депутатов Вязниковского районного совета.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

Компания «Вязники Энергия», которая была арендатором теплового хозяйства Вязниковского района, обанкротилась и оставила долги — к началу сентября долг за газ составил 260 млн рублей. Это поставило под угрозу отопительный сезон в Вязниках. Имущество бывшего арендатора перешло в МУП «Фонд», которое не может заключать договоры с абонентами, но начало подавать отопление в дома с 24 сентября. Тепловое хозяйство Вязниковского района предложили передать ООО «Владимиртеплогаз», собственником которого является областная администрация.

Перед заключением соглашения специалисты «Владимиртеплогаза» проверят объекты теплоснабжения, проведут экспертизы и проверки. Обсуждается также возможность строительства в районе 16 новых объектов теплоснабжения взамен существующих аварийных.