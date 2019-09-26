Таллин, , 17:55 — REGNUM Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сегодня, 26 сентября, признал, что правительство со следующего года «будет вынуждено» обложить подоходным налогом пенсии по старости, сообщает портал эстонского общественного вещателя ERR. Такое решение оппоненты Ратаса уже назвали «экстраординарным» и «масштабным обманом пенсионеров».

Ратас заявил, что правительство не хотело идти на такой шаг, но возможности ограниченного бюджета якобы просто не позволили поступить иначе. Ранее эстонские власти объявили, что в связи с индексацией пенсий она в среднем вырастет на 45 евро. Оппоненты премьера уже обвинили его в манипуляциях, заявляя, что повышение, которое даже не является заслугой правительства, «съест» подоходный налог.

«То, что правительство начнет облагать пенсию подоходным налогом, экстраординарно. От обещанного центристами внеочередного повышения пенсий в размере 100 евро после уплаты подоходного налога останется всего 1,4 евро. Это масштабный обман пенсионеров и избирателей», — написала в своём блоге председатель Партии реформ Кая Каллас.

«Индексированное повышение пенсий включено в каждый государственный бюджет, это обязанность, прописанная в законе, а не великодушие политиков. Это правительство сумело поднять пенсии во внеочередном порядке всего на семь евро, но с этой суммы придется заплатить 5,60 евро подоходного налога! Дорогие правящие партии, послушайте, о каких суммах мы говорим — о 1.40 евро? Вместо обещанных ста евро две булки в месяц», — добавила она.