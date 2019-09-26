Рига, , 17:54 — REGNUM

Порядка 25 млн евро долгов жителей Риги не может взыскать муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks, рассказал сегодня, 26 сентября, радиостанции Balkom глава компании Айвар Гонтарев.

По его словам, речь идёт о безнадёжных должниках, с которых взять попросту нечего.

«Квартиры были заложены в банках, банк на правах первой руки при аукционе забрал все деньги, а коммунальщикам не осталось ничего. 25 млн потеряны на ровном месте», — сказал он. Его слова цитирует новостной портал Mixnews.

При этом значительную часть долгов удаётся вернуть жёсткими методами — постоянно напоминая о долгах, звонками коллекторов, отправляя повестки в суд. Власти Латвии, отметил Гонтарёв, не считают долги особой проблемой и отказываются принимать ужесточающие санкции законы.