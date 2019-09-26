Севастополь, 26 сентября 2019, 17:52 — REGNUM Севастопольское государственное унитарное предприятие «Агентство по ипотечному кредитованию» реорганизуют в «Севастопольстройпроект». Об этом 26 сентября на заседании правительства города заявил и.о. директора департамента капитального строительства Даниил Кирилкин.
По его словам, «Севастопольстройпроект» будет, в том числе, участвовать в реализации федеральной целевой программы в регионе, а также в программе строительства бесплатного жилья для работников бюджетной сферы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Севастополя заявили о проблемах в сфере проектирования и своевременного вводе в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры.
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