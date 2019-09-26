Севастополь, 26 сентября 2019, 17:49 — REGNUM Севастополь испытывает проблемы в проектировании и своевременном вводе в эксплуатации объектов социальной инфраструктуры. Об этом 26 сентябоя на заседании правительства города заявил и.о. директора департамента капитального строительства Даниил Кирилкин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд Севастополя обязал департамент капительного строительства города предоставить сиротам квартиры, которые они несколько лет ждали в очереди.
Об этом: Правоохранители помогли севастопольским сиротам получить жильё