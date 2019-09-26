Севастополь, , 17:49 — REGNUM Севастополь испытывает проблемы в проектировании и своевременном вводе в эксплуатации объектов социальной инфраструктуры. Об этом 26 сентябоя на заседании правительства города заявил и.о. директора департамента капитального строительства Даниил Кирилкин.

«Подрядные организации, которые выигрывают конкурсы госзакупок, не справляются с поставленными задачами. Город испытывает проблемы в проектировании и своевременном вводе в эксплуатации объектов социальной инфраструктуры», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд Севастополя обязал департамент капительного строительства города предоставить сиротам квартиры, которые они несколько лет ждали в очереди.

Об этом: Правоохранители помогли севастопольским сиротам получить жильё