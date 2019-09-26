Душанбе, , 17:39 — REGNUM Самая низкая средняя заработная плата в Таджикистане составляет 536 сомони или 3 550 рублей по курсу ЦБ РФ. Её получают работники сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства. Такие данные приводит агентство по статистике при президенте страны.

Отмечается, что самые высокие зарплаты при этом получают сотрудники, чья работа связана с посредничеством в сфере финансов (банки) и страхования. Их заработная плата составляет в среднем 3 тыс. 552 сомони или 23 528 рублей.

По данным официальной статистики, в области добычи полезных ископаемых средняя зарплата составляет — 2,7 тыс. сомони (17,9 тыс. руб.), в сфере строительства — 2,2 тыс. сомони (14,6 тыс. руб.), электроэнергии и водоснабжения — 1,9 тыс. сомони (13,6 руб.).

По информации источника «Авеста» в профильных ведомствах Таджикистана, в июле 2019 года среднемесячная номинальная зарплата в Таджикистане составила 1 тыс. 266 сомони (8,4 тыс. руб.). А минимальная заработная плата — 400 сомони или (2,6 тыс. руб.). На минимальную зарплату в стране можно приобрести только 7 кг мяса или 2 мешка муки первого сорта по 50 кг каждый.