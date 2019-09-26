Воронеж, , 17:35 — REGNUM Первая партия растительного масла отправлена из Воронежа в Китай 26 сентября, сообщила пресс-служба правительства региона.

Ускоренный «Флекси-поезд Европак» со 126 контейнерами с растительным маслом во флекситанках (гибкий контейнер для перевозки жидких пищевых и неопасных наливных грузов), отправлен с воронежской железнодорожной станции «Придача» в Новороссийск. Оттуда масло отправится к получателям морем.

Как пояснили в пресс-службе, отправка первой партии — только начальный этап долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. В соответствии с региональным проектом «Экспорт продукции АПК» до конца 2024 года экспорт продукции из Воронежской области планируется увеличить в 2,5 раза к уровню 2017 года, объем экспорта масложировой продукции при этом должен вырасти с 67 до 337 млн долларов США. За восемь месяцев 2019 года по отношению к тому же периоду 2018 года объем экспорта масложировой продукции вырос на четверть, поставки подсолнечного масла — вдвое.