Нью-Йорк, США, , 17:33 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги четверга в «смешанном настроении», 26 сентября передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 33,40 пункта (0,12%), до 27 004,11 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,86 пункта (0,03%), до 2985,73 пункта, индекс Nasdaq снизился на 7,27 пункта (0,09%), до 8070,12 пункта.

За предыдущие дни американский рынок уже «отыграл» позитивные отчеты ряда крупных компаний и заявления Белого дома о скором заключении торгового соглашения с Китаем.

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