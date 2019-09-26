Симферополь, , 17:24 — REGNUM Крымские подрядчики выполняют лишь 20−30% строительства социальных объектов. Об этом в эфире радио «Крым» заявил председатель комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов.

«На сегодняшний день наши подрядчики выполняют около 20−30% таких работ, поскольку строительные объёмы в Крыму слишком велики», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр транспорта республики Сергей Карпов сообщил, что подрядчики ремонта дорог в Симферопольском районе вышли только на 8 из 36 объектов.

Об этом: Подрядчики не вышли на ремонт 28 дорог под Симферополем