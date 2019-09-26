Симферополь, , 17:22 — REGNUM Крым нуждается в определении единого подрядчика для выполнения строительства автомобильных дорог. Об этом в эфире радио «Крым» заявил председатель комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов.

«Парламентарии намерены этому способствовать. Глава Крыма инициировал данный вопрос и получил широкую поддержку как на региональном, так и на федеральном уровне», — отметил депутат.

По его словам, федеральный закон, предусматривающий проведение конкурса, не совершенен, поскольку многие юридические процедуры затягиваются на долгие месяцы, из-за чего срываются сроки сдачи в эксплуатацию объектов, возможно некачественное исполнение работ.

«Перспектива за сильными компаниями. Определение единого подрядчика решит эту проблему. Привлекаться будут и крымские организации, проявившие себя с хорошей стороны», — добавил Бабашов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин одобрил предложение крымских властей определить единого подрядчика ремонта всех дорог на полуострове. На это претендовали две крупные компании: АО «ВАД», которое строит трассу «Таврида», и АО «Центродорстрой», строящее автодорогу Симферополь — Евпатория — Мирный. В начале августа решение было принято в пользу «ЦДС», «ВАД» будет работать в качестве субподрядчика.

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