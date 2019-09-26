Симферополь, 26 сентября 2019, 17:22 — REGNUM Крым нуждается в определении единого подрядчика для выполнения строительства автомобильных дорог. Об этом в эфире радио «Крым» заявил председатель комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов.
По его словам, федеральный закон, предусматривающий проведение конкурса, не совершенен, поскольку многие юридические процедуры затягиваются на долгие месяцы, из-за чего срываются сроки сдачи в эксплуатацию объектов, возможно некачественное исполнение работ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин одобрил предложение крымских властей определить единого подрядчика ремонта всех дорог на полуострове. На это претендовали две крупные компании: АО «ВАД», которое строит трассу «Таврида», и АО «Центродорстрой», строящее автодорогу Симферополь — Евпатория — Мирный. В начале августа решение было принято в пользу «ЦДС», «ВАД» будет работать в качестве субподрядчика.
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