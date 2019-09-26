Симферополь, 26 сентября 2019, 17:10 — REGNUM В 2019 году в Крыму должны сдать в эксплуатацию 17 объектов ФЦП. Об этом в эфире радио «Крым» заявил председатель комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство экономического развития России внесло на рассмотрение федерального правительства проект, предполагающий увеличение финансирования федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2022 года на 2,6 млрд рублей.
Об этом: Правительству РФ предложили увеличить финансирование ФЦП Крыма