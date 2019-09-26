Калуга, , 17:40 — REGNUM АО «Авиастар-СП» одобрило Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области (входит в Госкорпорацию Ростех) как поставщика комплектующих изделий и материалов. Предприятие из Обнинска готово в полной мере обеспечить потребности «Авиастар-СП» конструкционной оптикой, сотовыми заполнителями, клеевыми плёнками, вибропоглощающими покрытияями, полимерсотопластами. Об этом 26 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор «Технологии» Андрей Силкин.

Своё решение АО «Авиастар-СП» приняло на основании проверки системы менеджмента качества, подтвердившей способность предприятия обеспечить необходимый для Ульяновского авиационного завода уровень качества продукции.

Учёные и производственники «Технологии» намерены обеспечить потребности «Авиастар-СП» высокотехнологичной продукцией. В частности, в перечень сертифицированных изделий и материалов включены более 40 наименований.

«Наше предприятие можно с полным правом считать лидером в сфере производства комплектующих из композитных материалов и конструкционной оптики для авиастроения. Эффективное сочетание научных исследований с высокотехнологичным производством, а также учёт реальных потребностей рынка обеспечивают выпуск конкурентоспособной востребованной лидерами отечественного авиастроения продукции», — сказал Андрей Силкин.