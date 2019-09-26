Орел, , 17:01 — REGNUM Администрация Орла намерена направить иски в суд к бывшим руководителям управления коммунального хозяйства города. Решение принято после проверки городской контрольно-счетной палаты, выявившей многомиллионные нарушения при использовании средств бюджета на ремонт дорог города в 2017—2018 годах. Об этом сообщила пресс-служба горсовета Орла.

Как уточнили, замглавы администрации города Евгений Гришин отметил, что иски в суд будут подготовлены в течение двух недель — их планируют предъявить замначальника управления по экономике МКУ УКХ, а также к «виновным лицам, причастным к нанесению ущерба городской казне».

Проверку хозяйственной деятельности УКХ в июне провел контрольно-ревизионный отдел, проверка показала финансовые нарушения на 17 млн 351 тыс. рублей.

«В акте служебной проверки отмечено, что контрактная служба УКХ, в которой обязанности контрактного управляющего исполняла заместитель начальника управления по экономике Сидорова, в нарушение действующего положения о контрактной службе УКХ, не организовала приемку выполненных работ и их оплату, взаимодействие с исполнителями работ по ремонту УДС и претензионную работу по спорным контрактам», — уточнили в горсовете.

Также подрядчикам не сообщили о претензиях, и это при рассмотрении в Арбитражном суде Орловской области исков подрядных организаций к УКХ в части неоплаты выполненных работ было принято судом в пользу истцов.

«Таким образом, городской казне был нанесен ущерб в размере 26 млн 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении горсовета.

До 17 октября главе администрации Орла поручено «принять исчерпывающие меры по наказанию виновных лиц, причастных к нанесению ущерба городу, и подготовить гражданские иски об их субсидиарной ответственности».