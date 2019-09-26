Тюмень, , 16:58 — REGNUM В Тюменской области региональная служба уполномоченного по защите прав предпринимателей выиграла суд против Пенсионного фонда в арбитраже. Основанием для обращения в суд послужил отказ ПФР в возврате излишне начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе бизнес-омбудсмена Тюменской области.

Суть иска в том, что расчёт страховых взносов за 2015 год был сделан предпринимателю, работающему по упрощённой системе налогообложения, не с «чистой» прибыли, а с общей суммы дохода, превышающего 300 тысяч рублей. То есть без учёта понесённых расходов.

Предприниматель обращался в Пенсионный фонд за перерасчётом, но получил отказ. Служба уполномоченного по защите прав предпринимателей выступила в защиту его прав и Арбитражный суд Тюменской области согласился с доводами истца, обязав ПФР вернуть излишне начисленные взносы.