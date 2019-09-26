Таллин, , 16:51 — REGNUM Ограничение продажи спиртных напитков в ночное время в столице Эстонии Таллине не должно затронуть гостиничный бизнес и казино, заявил мэр Таллина Михаил Кылварт, сообщает сегодня, 26 сентября, портал эстонского общественного вещателя ERR.

По его словам, это не противоречит идеи городских властей запретить торговлю алкоголем в барах, ресторанах и других общепитах Таллина в ночное время в первую очередь потому, что ограничения направлены для пресечения нарушений общественного порядка подвыпившими гражданами и гостями столицы Эстонии, а в казино и гостиницах итак присутствует круглосуточная охрана, которая справится с возможными нарушениями.

Все другие общественные заведения с июня 2020 года смогут продавать алкогольные напитки с 10 часов утра по 2 часа ночи, надеется глава эстонской столицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в сентябре Кылварт заявил о «ненормальности», что отдельные граждане в 6−7 часов утра употребляют в общепитах алкогольные напитки. Кылварт считает, что именно такие лица часто становятся и нарушителями общественного порядка. Он предложил ввести запрет в Таллине, а потом распространить практику столицы на остальные города Эстонии.

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